Тюльпаны и розы из СКФО помогут отказаться от импорта цветов – Минсельхоз РФ

Развивать цветоводство на Северном Кавказе для отказа от импортных цветов предлагает министерство сельского хозяйства России.
Замглавы Минсельхоза РФ Андрей Разин, выступая на КИФ-2026, рассказал, что в России имеется прирост по собственному производству цветов, большие перспективы в этом направлении имеет СКФО.
"Считаем, что на Северном Кавказе есть большие потенциалы. Объем производства в СКФО составляет порядка 4,8 млн штук и порядка 1% от общего производства России. Но перспективы здесь колоссальные. Здесь можно заняться производством и размножением тюльпанов из луковиц"
– Андрей Разин
Помимо тюльпанов, на Северном Кавказе имеется потенциал для выращивания роз, хризантем, горшечных растений. Увеличение производства в России поможет заместить импортные цветы.
"Дополнительная точка роста в цветоводстве на Северном Кавказе присутствует. Рынок завозного цветка, который мы пока еще фиксируем, мы можем заместить собственным производством"
– Андрей Разин