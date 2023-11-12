Тюльпаны и розы из СКФО помогут отказаться от импорта цветов – Минсельхоз РФ

Импортные тюльпаны, розы и хризантемы могут уйти с российского рынка – заменить их смогут цветы, выращенные в СКФО. В Минсельхозе РФ назвали перспективным развитие цветоводства на Кавказе.

Развивать цветоводство на Северном Кавказе для отказа от импортных цветов предлагает министерство сельского хозяйства России.

Замглавы Минсельхоза РФ Андрей Разин, выступая на КИФ-2026, рассказал, что в России имеется прирост по собственному производству цветов, большие перспективы в этом направлении имеет СКФО.

"Считаем, что на Северном Кавказе есть большие потенциалы. Объем производства в СКФО составляет порядка 4,8 млн штук и порядка 1% от общего производства России. Но перспективы здесь колоссальные. Здесь можно заняться производством и размножением тюльпанов из луковиц"

– Андрей Разин

Помимо тюльпанов, на Северном Кавказе имеется потенциал для выращивания роз, хризантем, горшечных растений. Увеличение производства в России поможет заместить импортные цветы.

"Дополнительная точка роста в цветоводстве на Северном Кавказе присутствует. Рынок завозного цветка, который мы пока еще фиксируем, мы можем заместить собственным производством"

– Андрей Разин