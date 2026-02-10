Туркменистан намерен перенимать опыт Азербайджана в развитии туризма

Туркменистану есть чему поучиться у азербайджанцев в сфере туризма, поведала участник заседания Группы экспертов высокого уровня по вопросам туризма ОЭС в Шуше зампред департамента по туризму страны Гульшат Бакиева.

У Азербайджана и Туркменистана много общего - и культура, и история, а в красавице Шуше, которая в эти дни принимает девятое заседание Группы экспертов высокого уровня по вопросам туризма Организации экономического сотрудничества (ОЭС) - корни Азербайджана и его история, рассказала заместитель председателя департамента по туризму при министерстве культуры Туркменистана Гульшат Бакиева.

"Нас встретил очень гостеприимный народ Азербайджана. Хочется отметить, что в плане туризма и гостеприимства нам есть чему поучиться у азербайджанцев. Да, туркмены тоже гостеприимный народ, мы издревле считаемся таковыми. Но у каждого народа есть своя изюминка, о которых хочется помнить всегда"

- Гульшат Бакиева

Туркменская гостья была поражена красотой древнего города и окружающей его природой, и выразила уверенность в том, что нынешнее заседание даст свои плоды, передает АЗЕРТАДЖ.

Заместитель председателя департамента по туризму особо отметила и тот факт, что именно Шуша стала туристической столицей ОЭС, заслуженно получив это очень высокое звание.

Напомним, ранее мы писали о том, что в феврале участники комитета ИСЕСКО включили достопримечательности Агдама и Шуши в список культурного наследия организация в рамках сессии в Ташкенте. Наследием ИСЕСКО теперь считаются историко-архитектурного музейного комплекса "Имарет" в Агдаме, а также государственный заповедник города Шуша.