Армения и Франция через неделю подпишут документ о стратегическом партнерстве – Мирзоян

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил планы Еревана по подписанию с Парижем документа о стратегическом партнерстве.

Подписание документа об армяно-французском стратегическом партнерстве состоится через неделю, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с послами РА, аккредитованными в странах и международных организациях Европы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД Армении.

Он напомнил, что предыдущая такая встреча прошла в конце августа. С тех пор, по словам дипломата, случилось много событий, особенно в Европе, изменения коснулись и отношений Армении с ЕС и отдельными его странами.

"Обсуждаются стратегические партнерства со многими странами. Через неделю мы также увидим подписание давно обсуждаемого документа с Францией"

– Арарат Мирзоян

Кроме того, в ходе встречи шла речь о процессах нормализации и развития отношений с соседними странами. В том числе затрагивались шаги по институционализации мира между Арменией и Азербайджаном.