Ставрополье в августе примет Всероссийский чемпионат пахарей

В середине августа Ставропольский край станет центром притяжения аграриев всей России и других стран - с 14 по 16 августа здесь впервые пройдет Всероссийский чемпионат по пахоте, сообщили в пресс-службе губернатора края.

"Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел заседание оргкомитета по подготовке к Всероссийскому чемпионату по пахоте, который пройдет в крае впервые, но мероприятие обещает стать одним из самых масштабных по числу участников за всю его историю"

Чемпионат профессионального мастерства будет сопровождаться многочисленными фермерскими агрофестивалями, детскими и культурными программами, которые пройдут в регионе. О своем участии в соревнованиях уже заявили не только российские команды, но и представители иностранных государств, передает портал "Это Кавказ".

Владимиров поручил включить в программу соревнований все города Кавказских Минеральных Вод, а также Андроповский и Георгиевский округа, говорится в сообщении.

Напомним, чемпионат России по пахоте проводится ежегодно уже тринадцать лет подряд в разных регионах страны, его организует компания "Росагролизинг", также она выбирает модель трактора для соревнований.