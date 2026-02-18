Вестник Кавказа

Ставропольский край нарастил экспорт зерна в два раза

Пшеница
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Поставки зерна из Ставрополья за первые месяцы года выросло в два раза. За прошлый год отправил за границу зерновых на $132 млн.

Ставропольский край в два раза нарастил поставки зерновых в этом году. Суммарно экспорт аграрной продукции принес региону более $80 млн, поведал глава Минэкономразвития Антон Доронин. 

По словам Доронина, за прошлый год регион экспортировал продукции на более чем $600 млн. Поставки зерновых принесли краю свыше $132 млн. Мясомолочной продукции отправлено за границу на сумму почти $250 млн.   

Как отметил глава региона, план по экспорту в прошлом году был выполнен на 110%. В этом году ведомство запланировало повысить показатели на 8%.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
370 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.