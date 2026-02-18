Ставропольский край нарастил экспорт зерна в два раза

Ставропольский край в два раза нарастил поставки зерновых в этом году. Суммарно экспорт аграрной продукции принес региону более $80 млн, поведал глава Минэкономразвития Антон Доронин.

По словам Доронина, за прошлый год регион экспортировал продукции на более чем $600 млн. Поставки зерновых принесли краю свыше $132 млн. Мясомолочной продукции отправлено за границу на сумму почти $250 млн.

Как отметил глава региона, план по экспорту в прошлом году был выполнен на 110%. В этом году ведомство запланировало повысить показатели на 8%.