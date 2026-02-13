Камеры появятся в лесах Ставропольского края

На Ставрополье анонсировали установку камер в лесах. На первом этапе оснастить системами видеонаблюдений планируется пять лесных территорий.

В лесах Ставропольского края начнут устанавливать камеры видеонаблюдения. Об этом рассказали в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

Первые пять лесов Ставрополья оснастят камерами уже в 2026 году.

"Минприроды края планирует закупить пять систем видеонаблюдения для Бештаугорского, Ессентукского, Кировского, Ипатовского и Ставропольского лесхозов"

– пресс-служба

В текущем году Ставрополье получит в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" 6 млн рублей на покупку специализированной пожарной техники.

Система видеомониторинга и раннего обнаружения возгораний состоит из видеокамер, передающих устройств, антенн и блока для обработки информации.