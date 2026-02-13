Турция против признания Сомалиленда Израилем – Эрдоган

Анкара выступает против признания Израилем Сомалиленда. По словам Эрдогана, это решение дестабилизирует ситуацию в регионе.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посетивший Эфиопию, заявил, что Анкара выступает против признания Израилем Сомалиленда. По словам президента Турции, подобное решение создает нестабильность в регионе, который ранее пострадал от военных конфликтов.

"Турция категорически против того, чтобы к уже пережитым регионом конфликтам добавлялись новые. Мы считаем, что решения проблем региона должны находить сами страны региона. В этой связи хочу подчеркнуть, что признание Израилем Сомалиленда не принесет пользы ни Сомалиленду, ни Африканскому Рогу"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, что в конце декабря прошлого года Израиль официально признал суверенитет Сомалиленда. Решение было осуждено рядом стран Совбеза ООН.