Протесты в Грузии организовывались иностранными фондами – Бочоришвили

Значительная часть финансирования протестов и революций на территории Грузии поступала через иностранные фонды, такое заявление сделала глава грузинского МИД Мака Бочоришвили.

Так она прокомментировала слова эксперта по кибербезопасности и бывшего сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца. Ранее он сообщил о том, что участники протестов 2024 года против закона об "иноагентах" получали достаточную финансовую поддержку со стороны фондов USAID и NED через администрацию экс-президента США Джо Байдена.

Кроме того, Бенц заявлял о неких "двойных стандартах" Вашингтона – в США уже давно существует аналогичный закон, в то время как в других странах (в том числе и Грузии) такое законодательство принимать запрещено. По его словам, это необходимо для американского влияния на внутренние политические процессы в этих странах.

Бочоришвили в ответ на это заявила о том, что США фактически признались в том, что способствовали незаконной смене власти в Грузии.

"Мы знаем, что в этом финансировании большую роль играли именно те фонды, о которых сегодня открыто говорит новая администрация США. В том числе с помощью USAID средства получали силы, которые напрямую участвовали в политике Грузии и финансировали революции в стране, способствуя незаконной смене власти"

– Мака Бочоришвили

Как подчеркнула глава МИД, Тбилиси активно борется и будет продолжать бороться с этим явлением.

"Это неприемлемо для нас и противоречит развитию демократии"

– Мака Бочоришвили