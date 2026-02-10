Вашингтон уже ведет диалог с Гаваной – Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что США и Куба сейчас находятся в стадии переговоров.

В настоящее время Соединенные Штаты ведут диалог с Кубой, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе общения с представителями СМИ.

Он уточнил, что американскую сторону в переговорном процессе представляет госсекретарь Марко Рубио.

"Мы прямо сейчас ведем переговоры с Кубой, и Марко Рубио сейчас разговаривает с Кубой, и они обязательно должны заключить соглашение, потому что речь идёт о гуманитарной ситуации"

– Дональд Трамп

Кроме того, американский президент выразил свое убеждение в том, что со стороны представителей Кубы также есть стремление заключить соглашение с США.