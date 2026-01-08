Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" открылся 16 февраля

В российской столице сегодня стартовал красочный фестиваль в честь Китайского Нового года. Мероприятия будут проходить на разных площадках.

Открытие фестиваля "Китайский Новый год в Москве" проходит сегодня, праздник будет отмечаться 17 февраля.

Программа фестиваля, который продлится до 1 марта, обширна и будет проходить на различных площадках, основные события ожидаются на Манежной площади и переходе к площади Революции.

Наступает год Огненной лошади, в связи с чем символом московского фестиваля стала красная огненная лошадка Цзисянма.

С поздравлением с наступающим Праздником Весны выступил посол РФ в Китае Игорь Моргулов. Он отметил, что лошадь олицетворяет неудержимую энергию и развитие, упорство в достижении целей, что вызывает ассоциации с углубляющимся всеобъемлющим стратегическим партнерством России и Китая.

"Два благородных скакуна в одной упряжи сквозь непогоду мчатся навстречу весне"

– Игорь Моргулов