Иран до конца марта устранит все барьеры по проекту Север-Юг – Пезешкиан

Масуд Пезешкиан: Тегеран до конца марта устранит все барьеры, которые мешают реализации проекта Север-Юг.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти ИРИ до конца марта ликвидируют все барьеры, которые мешают продвижению проекта Север-Юг. По словам Пезешкиана, отношения Ирана и России прочные, Москва и Тегеран связаны множеством договоренностей.

"Отношения между Ираном и Россией прочны, множество соглашений заключаются и реализуются. Мы устраним барьеры к концу года (конец года по иранскому календарю приходится на 20 марта 2026 года - прим. ред), чтобы желаемый железнодорожный маршрут можно было построить и ввести в эксплуатацию"

– Масуд Пезешкиан

Напомним, что Москва и Тегеран совместно реализуют проект строительства железной дороги Решт-Астара. Стоимость проекта составляет €1,6 млрд.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные стороны должны подписать два соглашения, связанные со строительством дороги Решт-Астара.