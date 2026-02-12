Вестник Кавказа

Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 17 февраля

Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 17 февраля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госсекретарь США подтвердил, что ближайшие переговоры РФ и Украины пройдут на следующей неделе. Они запланированы на 17 февраля.

Россия и Украина проведут следующий раунд переговоров в ближайший вторник, 17 февраля. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции безопасности.

При этом он подчеркнул, что сторонам предстоит обсудить самые трудные спорные вопросы.

"Хорошая новость состоит в том, что перечень спорных вопросов, которые надо решить (...), сузился. Плохая новость состоит в том, что он сузился до самых сложных вопросов для решения"

– Марко Рубио

По его словам, пока не очень понятно, можно ли найти условия соглашения, которые будут приемлемы как для РФ, так и для Украины. При этом Рубио пообещал продолжать усилия по украинскому урегулированию.

"Мы продолжим предпринимать попытки"

– американский госсекретарь

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что очередной раунд российско-украинских переговоров состоится 17-18 февраля.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
790 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.