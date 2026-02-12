Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет 17 февраля

Россия и Украина проведут следующий раунд переговоров в ближайший вторник, 17 февраля. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, выступая на Мюнхенской конференции безопасности.
При этом он подчеркнул, что сторонам предстоит обсудить самые трудные спорные вопросы.
"Хорошая новость состоит в том, что перечень спорных вопросов, которые надо решить (...), сузился. Плохая новость состоит в том, что он сузился до самых сложных вопросов для решения"
– Марко Рубио
По его словам, пока не очень понятно, можно ли найти условия соглашения, которые будут приемлемы как для РФ, так и для Украины. При этом Рубио пообещал продолжать усилия по украинскому урегулированию.
"Мы продолжим предпринимать попытки"
– американский госсекретарь
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что очередной раунд российско-украинских переговоров состоится 17-18 февраля.