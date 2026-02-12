Аракчи призвал ЕС изменить подход к Ирану

В МИД Ирана недовольны текущей политикой Евросоюза по отношению к стране. В ведомстве отметили, что ЕС пора изменить свой подход.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обратился к Евросоюзу с призывом изменить свой подход к стране. Об этом пишут 14 февраля иранские средства массовой информации.

По данным агентства Mehr, руководитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики заявил об этом во время состоявшегося накануне разговора по телефону с кипрским коллегой Константиносом Комбосом.

Глава МИД Кипра приветствовал возобновление переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, посвященных ядерному вопросу, и выразил готовность Кипра содействовать процессу переговоров.

В свою очередь, Аракчи отметил, что ЕС следует изменить контрпродуктивный подход к Ирану, включая недавнее внесение КСИР в черный список.

Он также рассказал своему собеседнику о возобновленных на прошлой неделе переговорах с США, посвященных ядерному вопросу и отмене жестких санкций.