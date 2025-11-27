Вестник Кавказа

Посол Эстонии в Грузии будет работать в Армении

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эстония переведет своего посла из Грузии в Армению. Соответствующее решение принято в связи с охлаждением отношений между странами.

В следующем месяце посол Эстонии в Грузии Марге Мардисалу-Кахар завершит свою деятельность. Об этом на этой неделе эстонский МИД уведомил временного поверенного в Грузии.

До назначения нового посла эстонское посольство в Тбилиси будет возглавлять временный поверенный в делах Гита Калмет.

По данным эстонских СМИ, решение завершить деятельность посла в Грузии обусловлено охлаждением отношений с правительством этой страны и усилением контактов с Арменией.

Марге Мардисалу-Кахар в скором времени возглавит посольство Эстонии в Ереване, которое откроется в марте нынешнего года.

