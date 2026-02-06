Предметы, которые запрещено ввозить в Египет, назвали в генконсульстве РФ

Что нельзя ввозить в Египет? Список запрещенных предметов назвали в генконсульстве РФ. На отдых не стоит брать бинокли, дроны и рации.

Какие предметы в багаже туристов могут привести к штрафу и даже лишению свободы в Египте? Генеральное консульство России в Хургаде напомнило список запрещенных ко ввозу предметов.

"В АРЕ действует строгий запрет на ввоз некоторых предметов и оборудования. Это рации walkie-talkie, гражданские радиостанции и спутниковые телефоны, БПЛА, бинокли и телескопы"

– генконсульство

Конфискация устройства, штраф до $106 тыс и даже лишение свободы на срок до пяти лет грозит тем, кто попытается провести с страну телекоммуникационное оборудование без согласования в национальном управлении по регулированию связи Египта (NTRA).

Сложное согласование с Минобороны Египта потребуется для того, чтобы провести с с собой дрон или квадрокоптер – иначе возможен штраф до $5 тыс и тюремное заключение сроком до семи лет.

"Как правило, дроны просто конфискуют без права возврата. Бинокли, телескопы и т.п. часто рассматриваются таможней как средства наблюдения, а решение об изъятии остается на усмотрение инспектора… В лучшем случае оборудование заберут на платное хранение и выдадут квитанцию"

– генконсульство

В дипмиссии предупредили, что нарушители также могут быть внесены в "черный список", после чего новые поездки в Египет станут невозможны.