Минимальные цены на отдых в ОАЭ и Египте назвали в АТОР

Отдых весной 2026 года в ОАЭ или Египте, по данным АТОР, обойдется россиянам минимум в 70 тыс рублей за человека. Чуть дороже будут Таиланд и Вьетнам.

Пляжный зарубежный весенний отдых доступен российским туристам по минимальной цене 70 тыс рублей на человека, такие данные озвучил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

"Сейчас туры в Эмираты начинаются от 70 тыс рублей за человека, если смотреть отель с выходом на пляж ... В Египет стоимость тура с перелетом начинается от 70 тыс рублей за человека"

– Артур Мурадян

По его словам, весной ОАЭ входит в число самых популярных направлений для пляжного отдыха: там тепло, но не жарко, и вода в море еще не горячая, плюс Эмираты расположены сравнительно близко.

Если говорить о Египте, то в цену 70 тысяч рублей обычно входит и дорога, и отдых по системе "все включено". Жара обычно приходит туда, отметил Мурадян, во второй половине марта, россияне активно бронируют этот период уже сейчас.

Вице-президент АТОР уточнил, что в Таиланде весенний отдых будет чуть дороже, от 75 тыс рублей за человека. Столько же стоит во Вьетнаме, который чрезвычайно популярен в этом году.

Дальше по ценовой шкале – от 75 до 80 тыс рублей – находится отдых на курортах Индии (Гоа) и Шри-Ланки.