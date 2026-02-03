Вестник Кавказа

Дагестан поставил более 300 т шерсти в Беларусь в 2025 году

Клубки шерсти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ООО "Кавказская шерсть" совершило поставки более чем 300 т шерсти на сумму 18,55 млн рублей в Беларусь в течение прошлого года.

Компания "Кавказская шерсть" из города Хасавюрт Республики Дагестан в 2025 году поставила свыше 300 т шерсти в Беларусь, сообщила пресс-служба правительства республики.

Сумма поставок составила 18,55 млн рублей, уточнили в правительстве.

"Дагестан большое внимание оказывает и вопросам налаживания кооперационных связей. В ближайшее время планируется поставить еще 100 т шерсти"

– правительство Республики Дагестан

Кроме того, в сообщении было отмечено, что в прошлом году состоялось подписание соглашения о совместном производстве изделий из шерсти между Беларусью и Дагестаном.

По этому соглашению, из поставленного ООО "Кавказская шерсть" материала ОАО "Камволь" будет производить ткань и швейные изделия.

