Дагестан поставил более 300 т шерсти в Беларусь в 2025 году

Компания "Кавказская шерсть" из города Хасавюрт Республики Дагестан в 2025 году поставила свыше 300 т шерсти в Беларусь, сообщила пресс-служба правительства республики.

Сумма поставок составила 18,55 млн рублей, уточнили в правительстве.

"Дагестан большое внимание оказывает и вопросам налаживания кооперационных связей. В ближайшее время планируется поставить еще 100 т шерсти"

– правительство Республики Дагестан

Кроме того, в сообщении было отмечено, что в прошлом году состоялось подписание соглашения о совместном производстве изделий из шерсти между Беларусью и Дагестаном.

По этому соглашению, из поставленного ООО "Кавказская шерсть" материала ОАО "Камволь" будет производить ткань и швейные изделия.