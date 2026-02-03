Переговоры между Ираном и США в Омане отменены – СМИ

Ирано-американские переговоры, которые были назначены на пятницу в Омане, по данным американских СМИ, не состоятся.

Тегеран и Вашингтон не будут проводить переговоры по ядерной программе Ирана в Омане 6 февраля, сообщил журналист американского издания Axios Барак Равид, сославшись на собственные источники.

"Как сообщили мне два высокопоставленных американских чиновника, ядерные переговоры, запланированные на пятницу, отменены, потому что Иран отказался от договоренностей"

– Барак Равид

Кроме того, по данным Axios. Вашингтон заявил Тегерану, что не пойдет навстречу его требованиям, заключающимся в изменении места проведения переговоров и формата. Уточняется, что американская сторона вернется к переговорам с Ираном, если ИРИ "даст добро" на согласованный ранее формат.

Ранее сегодня госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры с иранской стороной должны были состояться в Турции, и США полагали, что этот вариант уже утвержден окончательно, – во встрече на турецкой площадке должны были участвовать и ряд партнеров. Однако от Тегерана поступили заявления о том, что ИРИ не давала согласия на такой формат.

"Так что это прорабатывается"

– Марко Рубио