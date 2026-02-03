Иран разрешил женщинам водить мотоциклы

Тегеран официально разрешил женщинам водить мотоциклы, легализовав выдачу прав. Это решение устраняет многолетний правовой пробел и следует за недавними антиправительственными протестами.

На фоне недавних политических потрясений Иран внес изменение в социальные нормы: женщинам официально разрешили водить мотоциклы. Власти легализовали выдачу им соответствующих лицензий, положив конец длительному периоду правовой неопределенности в этом вопросе. Решение было анонсировано вскоре после силового подавления масштабных народных протестов против режима.

Хотя ранее формально закон не запрещал женщинам управлять двухколесным транспортом, на деле они не могли получить водительское удостоверение из-за отказа властей.

В рамках этой правовой неопределенности иранских женщин могли привлечь к ответственности за ДТП, даже если они были пострадавшей стороной.

Постановление, которое должно устранить неоднозначность в ПДД для женщин-мотоциклистов, подписал первый вице-президент Ирана Мохаммадом Резой Арефом. Документ, одобренный правительством в конце января, был официально утвержден вчера, сообщило Iranian Labour News Agency (ILNA).

Согласно тексту постановления, дорожная полиция Ирана теперь обязана организовать для женщин практическое обучение, провести экзамен под своим непосредственным контролем и выдать им водительские права на мотоцикл, сообщает ILNA.

Данный шаг властей последовал за общенациональными акциями протеста, которые, начавшись как выражение социально-экономического недовольства, в прошлом месяце приняли ярко выраженный антиправительственный характер.