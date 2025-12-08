Азербайджан будет укреплять отношения с Узбекистаном

Представители Азербайджана и Узбекистана в ходе консультаций в Ташкенте согласовали дорожную карту стратегического партнерства двух стран на 2026 год по линии их внешнеполитических ведомств.

Азербайджан и Узбекистан продолжат активное углубление союзнических отношений и реализацию практических совместных инициатив – таковы итоги встречи в Ташкенте, которую провели накануне заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов и посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

Дипломаты двух стран детально проанализировали достигнутые за 2025 год результаты и определили приоритеты двустороннего взаимодействия, утвердив график ключевых совместных мероприятий на текущий год, передает Podrobno.uz.

Также официальные представители Азербайджана и Узбекистана договорились и далее развивать интенсивные рабочие контакты по линии министерств иностранных дел и вскоре приступить к подготовке конкретных предложений, направленных на расширение экономического и политического диалога.

Сотрудничество между странами будет развиваться и в рамках прямых межгосударственных связей, и, в соответствии со статусом стратегического партнерства, на международных площадках, отметили в дипведомстве Узбекистана.