Россия готова к новой реальности без ДСНВ – Рябков

Для России не будет неожиданностью окончание срока действия ДСНВ и отсутствие нового договора, рассказал замглавы МИД РФ. В оставшееся время Москва не будет направлять в Вашингтон официальные обращения – отсутствие ответа, тоже ответ. Гипотетически новые переговоры должны идти с участием не только России и США, подчеркнул Рябков.

РФ готова к тому, что после окончания срока действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будут введены каких-либо ограничения в области ядерных вооружений, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Остается полтора дня до истечения ДСНВ, в этот период Москва не намерена адресовать Вашингтону никакие демарши или официальные обращения – все предложения были сделаны заблаговременно, рассказал замминистра, отметив, что "отсутствие ответа, это тоже ответ".

"Это новый момент, новая реальность, мы к ней готовы, мы просчитывали, предполагали, что такое может случиться, ничего неожиданного нет в этом, и основания для какой-то драматизации происходящего мы тоже не видим, но факт есть факт, мы утрачиваем стабилизирующие элементы в прежней конструкции, и элементы такого волюнтаризма на грани хаоса они дают о себе знать все более отчетливо"

– Сергей Рябков

Замглавы МИД РФ добавил, что переговоры по контролю над вооружениями должны быть многосторонними, к ним стоит привлечь другие страны НАТО с ядерным оружием.

"Любые гипотетические переговоры в сфере контроля над вооружениями должны обрести многосторонний характер, многосторонний, значит, прежде всего, императивно к ним должны подключиться ближайшие союзники США, обладающие ядерным оружием, это Соединенное Королевство и Французская Республика"

– Сергей Рябков