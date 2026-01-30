Вестник Кавказа

Президент Азербайджана опубликовал поздравление с Днем молодежи

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи Азербайджана, который отмечается в стране 2 февраля.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил республику с Днем молодежи, который отмечается сегодня.

"2 Февраля — День азербайджанской молодежи", говорится в публикации, сделанной азербайджанским лидером на официальных страницах в социальных сетях по случаю праздника.

Праздник был учрежден в 1997 году азербайджанским общенациональным лидером, президентом Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым. 

