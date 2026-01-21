Несколько тысяч граждан Грузии депортировали за год из ЕС

В МВД Грузии рассказали, сколько граждан республики было депортировано из стран Евросоюза в прошлом году. Чаще других граждан Грузии возвращала на родину Германия.

В 2025 году из стран Евросоюза было депортировано в Грузию более 3 тыс граждан республики. Об этом сказано в материалах, опубликованных на сайте МВД Грузии.

Уточняется, что больше всего было выдворено мужчин – 2042. Кроме того, страны ЕС выдворили 531 женщину и 871 несовершеннолетнего.

Чаще других решение о депортации грузинских граждан принимала Германии (1818 человек). Далее следуют Франция (543), Ирландия (327), Швейцария (134) и Греция (143).

При этом власти Грузии отказали 15 депортированным в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии.

Как отмечается, депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц".