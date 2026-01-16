Процесс приостановки безвиза для ряда граждан Грузии запустила Еврокомиссия

Еврокомиссия дала старт процессу приостановки безвизового режима для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами. Об этом сообщил Маркус Ламерт, пресс-спикер Еврокомиссии Маркус Ламерт.
"Еврокомиссия начала приостановку безвизового режима для граждан Грузии, имеющих дипломатические, служебные или официальные паспорта, в рамках нового механизма приостановки виз"
– Маркус Ламерт
Он подчеркнул, что либерализация визового режима направление на укрепление контактов между людьми и продвижение общих ценностей, включая уважение прав человека и принципов демократии.
Пресс-спикер Еврокомиссии отметил, что руководство Грузии своими действиями подрывает принципы либерализация визового режима.
"Еврокомиссия считает, что действия властей Грузии подрывают принципы, на которых основана либерализация визового режима; не соответствуют нормам и ценностям Евросоюза; препятствуют стабильному развитию экономических, гуманитарных, культурных, научных и других связей между Евросоюзом и Грузией"
– представитель ЕК
Он добавил, что Еврокомиссия уже передала свою оценку Европарламенту и Совету Евросоюза.
Напомним, с марта 2017 года граждане Грузии, обладающие биометрическими паспортами, могут без виз посещать страны ЕС на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в шесть месяцев.