Процесс приостановки безвиза для ряда граждан Грузии запустила Еврокомиссия

ЕК начала процесс приостановки безвиза для некоторых категорий грузинских граждан. На сегодняшний день они могут посещать страны ЕС без виз на срок до 90 дней.

Еврокомиссия дала старт процессу приостановки безвизового режима для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами. Об этом сообщил Маркус Ламерт, пресс-спикер Еврокомиссии Маркус Ламерт.

"Еврокомиссия начала приостановку безвизового режима для граждан Грузии, имеющих дипломатические, служебные или официальные паспорта, в рамках нового механизма приостановки виз"

– Маркус Ламерт

Он подчеркнул, что либерализация визового режима направление на укрепление контактов между людьми и продвижение общих ценностей, включая уважение прав человека и принципов демократии.

Пресс-спикер Еврокомиссии отметил, что руководство Грузии своими действиями подрывает принципы либерализация визового режима.

"Еврокомиссия считает, что действия властей Грузии подрывают принципы, на которых основана либерализация визового режима; не соответствуют нормам и ценностям Евросоюза; препятствуют стабильному развитию экономических, гуманитарных, культурных, научных и других связей между Евросоюзом и Грузией"

– представитель ЕК

Он добавил, что Еврокомиссия уже передала свою оценку Европарламенту и Совету Евросоюза.

Напомним, с марта 2017 года граждане Грузии, обладающие биометрическими паспортами, могут без виз посещать страны ЕС на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в шесть месяцев.