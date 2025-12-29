Вестник Кавказа

Кобахидзе не пригласили на Давосский форум 2026

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе не будет участвовать в Давосском форуме 2026: его не пригласили организаторы.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не получал приглашения на Всемирный экономический форум, который пройдет в Давосе на следующей неделе, сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

ВЭФ-2026 стартует в Давосе в понедельник и будет проходить по 23 января, пишет ТАСС.

"Я подтверждаю, что премьер не получал приглашения для участия в Давосском форуме"

– сотрудница пресс-службы

Напомним, Ираклий Кобахидзе не был приглашен на форум в Давосе и в прошлом году.

Кроме того, главу правительства Грузии также не позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 13-15 февраля.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
845 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.