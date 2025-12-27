Глава грузинского правительства подвел итоги года для республики. Он отметил, что в течение этих 12 месяцев власти продолжали борьбу за то, чтобы внутри страны царило спокойствие.

Власти Грузии в 2025 году успешно вели борьбу за сохранение мира в стране. Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, подводя итоги уходящего года.

В ходе своего выступление в программе "Имедис Квира" он отметил, что отношение к Грузии и грузинскому народу было несправедливым, что, по его мнению, связано с тем, что Тбилиси не выполнил ожидаемую внешними силами роль.

"Сохранение мира действительно не было легким – нам пришлось за него бороться, и эта борьба успешно продолжалась и в 2025 году. Мы видим очень большую несправедливость по отношению к Грузии и грузинскому народу"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства выразил уверенность в том, что попытки недоброжелателей Грузии посодействовать смене власти в стране с помощью темы возможной отмены безвизового режима обречены на провал. Он уточнил, что данный вопрос по-прежнему используется для того, чтобы поддерживать постоянную напряженность внутри страны.

"Это абсолютно искусственный процесс, но, учитывая, что данный инструмент шантажа утратил свою силу, я считаю, что европейская бюрократия останется на прагматичной позиции и не примет решений, которые в итоге окончательно оттолкнут грузинский народ"

– грузинский премьер

Он также обратил внимание на то, что Грузия обеспокоена поведением некоторых европейских бюрократов. В частности, Кобахидзе напомнил о заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии по иностранным делам и вопросам безопасности Аниты Хиппер, которая поддержала акцию под названием "мирное свержение".

По словам премьера, подобные действия вызывают сожаление и отрицательно влияют на восприятие европейской бюрократии в глазах грузинского общества.

"Для нас это очень печально и прискорбно. На фоне того, что нашей заявленной целью является стать полноправным членом ЕС, безусловно, такое отношение и ситуация, которую мы наблюдаем в европейской бюрократии, вызывают у нас серьезное беспокойство"

– глава правительства

С кем будет бороться Грузия?

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что в новом году еврочиновники продолжат давление на Грузию, но внутри страны их возможности будут резко ограничены из-за слабости грузинской оппозиции.

"Евросоюз продолжит изобретать поводы для обвинений в адрес "Грузинской мечты" и властей и демонстративно игнорировать нелегальность действий оппозиции, которую он поддерживает. Когда год назад после парламентских выборов были беспорядки и человек 200−300 по прямой наводке жгли фейерверком полицию, из-за чего 140 человек пострадало, никто в Европе не осудил эти погромы в Тбилиси", – прежде всего сказал он.

"Вместо этого год спустя канал BBC рассказал, будто "расследование", которого на самом деле не было, показало, что грузинское правительство якобы санкционировало использовать против протестующих ядовитый газ, сохраненный со времен Первой мировой войны – при том, что никто не обращался в клиники с ожогами или другими последствиями. Никто об этом даже не говорил на протяжении года. А если доказать, что это фейк, то в ЕС никто извиняться не будет. Никто не скажет, что произошла ошибка или выявлена дезинформация. С такими людьми и предстоит бороться Грузии, как сказал Кобахидзе", – отметил политолог.

Однако проводить европейскую политику в Грузии сейчас некому. "Я 20 лет очень интенсивно участвовал в политической и государственной жизни Грузии и хорошо знаю тех, кто связан сегодня с еврочиновниками – я бы даже не называл их оппозицией, так как это антинациональные и антигосударственные силы, которые ради своих очень узких интересов обогащения и статуса готовы пойти на все. Оппозиция должна быть преданной национальным интересам своего государства и минимально компетентна, чтобы их защищать, но у этих людей нет ни того, ни другого. Поддержки населения они уже давно лишились", – подчеркнул Петре Мамрадзе.

"Протестов в Тбилиси сейчас практически нет. Я недавно шел по Руставели, как раз когда оппозиционеры занимали позиции для протестной акции у парламента – их было гораздо меньше, чем места на ступеньках парламента. Пытались перекрыть движение, но не хватило людей. И вот так они и остались стоять, с опущенными флагами и головами, так сказать, совершенно лишние люди. И это хорошо, будем надеяться, что так и будет продолжаться", – заключил Руководитель Института стратегии управления.