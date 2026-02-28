Россия и Иран продолжают консультации – посольство РФ

Российская и иранская стороны ведут консультации, в ходе которых обсуждается ситуация с нападением Израиля и США на Иран, рассказали в посольстве РФ в Тегеране.

Посольство России в Иране сообщило о консультациях, которые продолжаются между РФ и ИРИ по ситуации вокруг Исламской Республики.

"Контакты между официальными лицами России и Ирана не прерывались"

– посольство РФ в Тегеране

В дипмиссии пояснили, что проводятся регулярные консультации, в ходе которых стороны обмениваются мнениями по широкому кругу тем.

В посольстве также напомнили, что накануне главы МИД обеих стран Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, посвященный нападению США и Израиля на Иран. А сегодня президент РФ Владимир Путин направил иранскому коллеге Масуду Пезешкиану соболезнования в связи с убийством верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.