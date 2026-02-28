Вестник Кавказа

Танкер идет ко дну в Ормузском проливе

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подвергшийся удару танкер начал тонуть в Ормузском проливе. Он находится неподалеку от берегов Омана.

В Ормузском проливе тонет танкер, подвергшийся удару. Об этом сообщают 1 марта иранские средства массовой информации.

Речь идет о судне под флагом Палау, который был атакован неподалеку от берегов Омана. 

В результате инцидента пострадали четыре члена экипажа.

По данным гостелерадиокомпании IRIB, в настоящее время танкер охвачен огнем, из района рубки идет густой черный дым.

Напомним, после начала американо-израильской атаки на военные и политические объекты Ирана КСИР приступил к блокаде Ормузского пролива. В воскресенье в КСИР отметили, что пролив открыт для танкеров "до дальнейшего уведомления".

