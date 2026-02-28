Иран ударил по аэропорту Дубая – СМИ

Иран нанес удар по терминалу международного аэропорта Дубая. Об этом сообщает ряд СМИ.
По словам очевидцев, рядом со зданием взорвался беспилотный летательный аппарат.
В настоящее время людей эвакуируют из терминала. Согласно предварительным данным, здание воздушной гавани повреждено. Информация о пострадавших пока не поступала.
Соединенные Штаты и Израиль приступили 28 февраля к масштабной военной операции против Ирана, цель которой – не дать Исламской Республике обзавестись ядерным оружием. В свою очередь, американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен ликвидировать иранский флот и оборонную промышленность. В ответ Иран выпустил ракеты по американским военным объектам на Ближнем Востоке и территории Израиля.