Иран ударил по аэропорту Дубая – СМИ

В аэропорту Дубая раздался взрыв, в результате чего здание получило ряд повреждений. СМИ сообщают об эвакуации пассажиров.

Иран нанес удар по терминалу международного аэропорта Дубая. Об этом сообщает ряд СМИ.

По словам очевидцев, рядом со зданием взорвался беспилотный летательный аппарат.

В настоящее время людей эвакуируют из терминала. Согласно предварительным данным, здание воздушной гавани повреждено. Информация о пострадавших пока не поступала.

Соединенные Штаты и Израиль приступили 28 февраля к масштабной военной операции против Ирана, цель которой – не дать Исламской Республике обзавестись ядерным оружием. В свою очередь, американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен ликвидировать иранский флот и оборонную промышленность. В ответ Иран выпустил ракеты по американским военным объектам на Ближнем Востоке и территории Израиля.