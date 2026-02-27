Иран истратил в первые часы контратаки свыше тысячи ракет

До 1200 ракет, нацеленных на израильские и американские военные объекты на Ближнем Востоке, покинули территорию Ирана сразу после начала антииранской военной операции ЦАХАЛ и ВС США.

Генерал-майор Корпуса стражей Исламской революции Эбрахим Джабари сообщил арабским СМИ важные сведения об интенсивности ответной иранской военной операции против Израиля и американских военных баз на Ближнем Востоке: по всем целям было запущено порядка 1,2 тыс баллистических ракет.

В это число входят как ракеты, в несколько волн отправленные в Израиль, так и два этапа баллистических ударов по 14 базам США в восьми ближневосточных государствах – Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке, Иордании, Кувейте, Ираке и Сирии.

Значительная часть этих ракет была сбита как самими израильскими и американскими средствами ПВО, так и системами противовоздушной тех государств, где расположены военные базы США.

Тем не менее именно массированность ответного удара позволила КСИР добиться поражения целей по всем направлениям.

Отметим, что Эбрахим Джабари не уточнил, сколько еще баллистических ракет остается в арсенале Ирана с учетом того, что израильская армия сосредоточена сейчас на ликвидации ракетных складов и пусковых установок в ИРИ.