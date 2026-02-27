Беспилотник атаковал международный аэропорт Кувейта

Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке беспилотника, в результате есть раненые. Кроме того, здание понесло ущерб.

БПЛА нанес удар по международному аэропорту Кувейта, соответствующее сообщение распространило главное управление гражданской авиации.

"БПЛА атаковал международный аэропорт Кувейта, в результате чего несколько сотрудников получили незначительные травмы"

– главное управление гражданской авиации Кувейта

МВД Кувейта призвало жителей страны оставаться в безопасных местах, например, в подвалах, из-за атак Ирана по военной базе США, при этом нельзя пользоваться лифтами, а газ и электричество нужно отключить.

Сообщается также, что терминал 1 понес ограниченный материальный ущерб.

Ранее сегодня иранские СМИ заявили об ударах ракетами и беспилотниками по базам США в странах Ближнего Востока, в том числе в Кувейте. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи со своей стороны совершил серию экстренных телефонных звонков главам МИД Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна и Ирака, он предупредил, что любое содействие агрессорам сделает эти страны "законной целью" для ИРИ.