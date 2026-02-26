Вестник Кавказа

Российские авиакомпании начали облетать воздушное пространство Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минтранс России совместно с Росавиацией принял решение изменить маршруты российских авиакомпаний, выполняющих авиарейсы в страны Персидского залива, исключив для них пролет в воздушном пространстве Ирана.

Российские авиавласти мгновенно отреагировали на закрытие воздушного пространства Ирана, предписав всем авиакомпаниям изменить маршруты полетов в страны Персидского залива, исключив пролет их авиалайнеров над территорией страны.

Российские авиакомпании во взаимодействии с Минтрансом России и Росавиацией заранее проработали обходные маршруты полета для безопасного выполнения рейсов, говорится в сообщении.

В связи с увеличением расстояния вырастет полетное время, поэтому при необходимости авиарейсы будут объединяться и выполняться на широкофюзеляжных самолетах. Об отмене авиарейсов в регион речь пока не идет.

О корректировках в расписании перевозчики пообещали информировать пассажиров по имеющимся у них своим каналам коммуникации.

