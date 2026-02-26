Турция готовится к роли посредника в конфликте Афганистана и Пакистана

Глава МИД Турции сегодня совершил несколько телефонных звонков своим коллегам из рада стран региона, осудив с ними эскалацию между Кабулом и Исламабадом, чтобы выработать свою позицию в качестве посредника.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня провел международные консультации в связи с обострением отношений между Пакистаном и Афганистаном, переросшим в вооруженный конфликт, сообщают источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Телефонные беседы глава турецкой дипломатии провел с коллегами из Пакистана Мухаммедом Ишаком Даром, Афганистана Амиром Ханом Моттаки, Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани и Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Подробности большинства переговоров не сообщаются, известно лишь, что глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки заявил, что действия афганских военных в отношении Пакистана направлены на защиту суверенитета страны.

"Моттаки изложил Фидану принципиальную позицию в отношении последних событий, подчеркнув, что последние действия сил безопасности и обороны Афганистана были предприняты с целью защиты суверенитета страны, воздушного пространства и целостности территории"

- сообщение МИД Афганистана

Кабул отдает предпочтение мирным переговорам, однако это будет эффективно лишь тогда, когда противоположная сторона продемонстрирует такой же подход, добавил глава МИД Афганистана.

Напомним, ранее мы писали о том, что США наравне с ООН, Россией, Китаем, Ираном и Индией тоже призывают к деэскалации, но решать этот конфликт хотят через Турцию. Специальный представитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад заявил, что "лучшим решением является дипломатическое соглашение между двумя странами, согласно которому ни одна из них не позволит использовать свою территорию отдельными лицами и группами для угрозы безопасности другой".

Выполнение соглашения должно контролироваться надежной третьей стороной, например, Турцией, у которой есть тесные связи с Пакистаном и Афганистаном, так что наравне с Россией она могла бы содействовать деэскалации, считает и американский президент Дональд Трамп.