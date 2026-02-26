Москва призвала Афганистан и Пакистан к дипломатии

Россия выступает за дипломатическое урегулирование конфликта между Афганистаном и Пакистаном и призывает к остановке боевых действий.

Конфликт между Кабулом и Исламабадом необходимо решать дипломатическим путем, считают в Москве, об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник главы МИД РФ Замир Кабулов.

"Мы за скорейшее прекращение взаимных ударов и дипломатическое урегулирование разногласий"

– Замир Кабулов

В ночь с четверга на пятницу талибы объявили о военной операции против Пакистана, столкновения продлились всю ночь.

В Пакистане сообщили о гибели не менее 133 военнослужащих Афганистана и сотнях раненых, в Афганистане – о гибели 55 пакистанских военных. Также в Пакистане в результате авиаудара погибли 13 мирных жителей.

Утром 27 февраля Талибан сообщил об окончании военной операции, при этом Пакистан объявил о начале открытой войны.