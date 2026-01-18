Взрыв газа в Казахстане: есть погибшие и пострадавшие

В Щучинске в Казахстане в результате взрыва газа погибли не менее шести человек, пострадали 20. Газ взорвался в кафе, пристроенном к пятиэтажке.

В ночь на пятницу ЧП произошло в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области Казахстана, взрыв газа привел к гибели людей, на данный момент известно о шести погибших.

"В пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием"

– пресс-служба департамента по ЧС Акмолинской области

Специалисты прибыли на место в течение пяти минут после получения сообщения о случившемся. Пожарные спасли из горящего здания десять человек, а также успели вынести восемь газовых баллонов.

"По предварительным данным, в результате происшествия пострадали около 20 человек, шесть человек погибли"

– пресс-служба ДЧС

Отметим, что ряд СМИ сообщает, что погибли семь человек. Эти же данные назвали в акимате региона – погибли семеро, в том числе 16-летняя девочка.

Шестерым пострадавших госпитализация не потребовалась, в больнице остаются 13 человек.

В ДЧС уточнили, что пятеро пострадавших были перевезены в реанимобилях в больницу в Кокшетау, планируется транспортировка еще двоих.

"Пострадавшие госпитализированы в областную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов находится под постоянным контролем врачей"

– пресс-служба ДЧС

На данный момент пожар на месте ЧП полностью ликвидирован, спасатели разбирают завалы.

Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить.