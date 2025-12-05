Возвращение населения в Кельбаджар, Ходжавенд и Джебраил продолжается

Сегодня в несколько населенных пунктов на освобожденных территориях Азербайджана вернутся жители. В Карабах переезжают свыше 400 человек.

Бывшие вынужденные переселенцы в Азербайджане продолжают возвращаться в родные места – 27 февраля жителей примут Кельбаджар, Ходжавенд и Джебраил.

В город Кельбаджар сегодня вернутся 27 семей – 118 человек, в город Ходжавенд – 41 семья в составе 138 человек, в село Хоровлу Джебраильского района – 40 семей, 196 человек.

Возвращение реализуется в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева. Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернется в родные населенные пункты спустя многие годы: ранее территории были оккупированы армянскими сепаратистами, после освобождения проводились восстановительные работы.