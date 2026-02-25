МИД Турции: трагедия в Ходжалы – позорное пятно на совести человечества

Турецкое внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Геноцид в Ходжалы остается позорным черным пятном на совести человечества, написали в официальном сообщении МИД Турции, приуроченном к 34-й годовщине со дня Ходжалинской трагедии.

Турция решительно осуждает все те зверства, направленные против ни в чем не повинных гражданских лиц, совершенные 26 февраля 1992 года, говорится в публикации.

"Боль утраты 613 наших братьев и сестер, жестоко убитых в трагические события, навсегда в наших сердцах, мы также переживаем за всех раненых, попавших в плен и пропавших без вести азербайджанских братьев"

— МИД Турции

Турецкое внешнеполитическое ведомство выразило свои глубокие соболезнования и сочувствие братском народу Азербайджана, а также написало, что молится об упокоении погибших в ходе резни, произошедшей 34 года назад.