Раскопки в древних крепостях начались на набережной Сухума

В Сухуме стартовали археологические раскопки на месте остатков древних крепостей. Памятники датируются I-IV веками н.э. Власти обратились за помощью к волонтерам.

Археологические раскопки стартовали на набережной Сухума, где в последнее время проходят ремонтно-восстановительные работы, сообщил специалист департамента историко-культурного наследия Минкультуры Абхазии Инал Джопуа.

По его словам, исследуются остатки четырех крепостей, датирующихся I-IV веками н.э.

"Римских крепостей данной эпохи у нас в городе нет, и поэтому важно, чтобы граждане и гости страны могли соприкасаться с историей"

– Инал Джопуа

По его словам, руины крепостей были найдены советскими учеными во время ремонта набережной, который проходил еще в 1958 году. Однако тогда времени на исследования было мало, так что археологам удалось провести лишь поверхностную расчистку, передает Sputnik.

Сейчас, пояснил чиновник, время есть, но лишь меньше месяца, поэтому ученым необходима помощь волонтеров. При этом добровольным помощникам какие-то особые знания не понадобятся, более того, принимать участие в работах могут и взрослые и дети.