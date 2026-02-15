Возгорание произошло на летевшем из Екатеринбурга в Стамбул лайнере

Пауэрбэнк стал причиной пожара в самолете, который летел из Екатеринбурга в Стамбул. В результате происшествия пострадал один человек.

На борту самолета Airbus A320, направлявшегося из Екатеринбурга в Стамбул, произошло возгорание. Соответствующую информацию подтвердили 25 февраля в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшей данный рейс.

Инцидент случился в минувшее воскресенье, 22 февраля.

Согласно информации, причиной пожара стал пауэрбэнк, находившийся у одного из пассажиров. Во время полета портативное зарядное устройство начало дымиться. Пытаясь отсоединить телефон от устройства, мужчина его владелец получил ожог пальца.

"Потушить устройство удалось благодаря слаженным и профессиональным действиям бортпроводника-инструктора. Самолет продолжил полет в штатном режиме и благополучно приземлился в аэропорту Стамбула"

– пресс-служба авиаперевозчика

Пострадавшему мужчине была предложена медицинская помощь, однако он от нее отказался.