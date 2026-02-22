Нефть заняла 60% в морских грузоперевозках Азербайджана за январь

Более 60% перевозок грузов морским транспортом в Азербайджане за январь 2026 года пришлись на нефть. Общий объем транспортировок по морю при этом сократился на 20%.

Объем перевозок грузов морским транспортом в Азербайджане в первом месяце 2026 года сократился на пятую часть по сравнению с январем 2025 года. По данным Госкомстата, зафиксирован показатель в 658,8 тыс т, при этом более 60% пришлось на нефтяные грузы.

Грузооборот морских портов Азербайджана за отчетный период достиг 916,9 тыс т. Из этого объема 705,9 тыс т (77%) составили транзитные грузы.

По данным Госкомстата, на 1 февраля 2026 года в портах Азербайджана находилось 9,8 тыс т грузов.

На фоне спада грузоперевозок сократился и пассажиропоток: морским транспортом в январе перевезли 1,9 тыс человек, что на 29,6% меньше показателя предшествующего года.