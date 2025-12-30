Энергетический потенциал Казахстана заинтересовал Сомали

Казахстан и Сомали намерены развивать сотрудничество в энергетике. На встрече в Астане стороны обсудили совместные проекты в геологоразведке и добыче углеводородов.

Энергетика стала центральной темой обсуждения на переговорах Казахстана и Сомали. Стороны рассмотрели возможности совместной работы по геологоразведке и разработке месторождений, сообщили в "КазМунайГазе" (КМГ).

Казахстанскую сторону на переговорах представлял председатель правления ведущей государственной вертикально-интегрированной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Асхат Хасенов. Интересы Федеративной Республики Сомали представлял посол страны в Казахстане Фатхудин Али Мохамед.

Асхат Хасенов проинформировал посла о стратегическом курсе КМГ, который включает пять ключевых блоков: работа с ресурсной базой, повышение эффективности добычи, расширение географии экспорта, обновление нефтепереработки, а также развитие "зеленой" повестки и энергоэффективности.

Казахская национальная нефтяная компания заинтересована в совместных геологоразведочных проектах с иностранными партнерами. Как подчеркнул глава КМГ, речь идет о работах, включающих сейсморазведку, бурение глубоких скважин и использование цифровых технологий (3D-моделирование и интерпретация данных).

Посол Сомали также представил возможности своей страны в области разведки и добычи углеводородов, обозначив перспективные направления для возможного партнерства.