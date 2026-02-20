Иран подготовил план на случай смерти Хаменеи – СМИ

Верховный лидер Ирана отдал распоряжение разработать план действий на случай его убийства во время возможного столкновения с США, сообщают СМИ.

Али Хаменеи, верховный лидер Ирана, приказал начать подготовку на тот случай, если будет убит, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Кроме того, Хаменеи распорядился готовиться к возможному сбою в системе управления Ираном при военном конфликте с США.

Согласно источнику, подготовка была делегирована узкому кругу доверенных лиц Хаменеи, а также представителям Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Все ключевые решения им были доверены бывшему спикеру парламента и секретарю Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Как пришет The New York Times, в последнее время его влияние только возросло. В настоящее время он принимает участие в переговорах с США по вопросу иранской ядерной программы, курирует вопросы внутренней безопасности и контактирует с союзниками.

Также верховный лидер Ирана распорядился выбрать до четырех возможных заместителей на случай дестабилизации ситуации в стране по причине его гибели.

Сообщается, что Хаменеи определил трех возможных преемников, однако их имена пока не называются. При этом, Лариджани в число них не входит, уточнил источник.