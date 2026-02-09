Грузинские парафехтовальщицы стали лучшими на Кубке мира в Пизе

Грузинские парафехтовальщицы на соревнованиях на Кубке мира-2026 в итальянской Пизе принесли сборной страны две медали, став лучшими среди представительниц 27 стран.

Женская парафехтовальная сборная Грузии названа лучшей на Кубке мира 2026 года в Пизе (Италия): в общекомандном зачете она заняла первое место.

Всего на турнире разыгрывается 15 комплектов наград: личные и командные в шпаге, рапире и сабле среди мужчин и женщин, а участие в нем принимают 185 спортсменов из 27 стран: 75 женщин и 110 мужчин, передает Sputnik Грузия.

Кроме этого, грузинские парафехтовальщицы завоевали еще две медали: Нина Тибилашвили стала вице-чемпионкой турнира, а Гванца Задишвили выиграла бронзу.

Напомним, фехтование на колясках было включено в программу I Паралимпийских летних игр 1960 года в Риме.