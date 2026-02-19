Вестник Кавказа

В Абхазии возобновилось движение поездов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Железнодорожное сообщение восстановили в Абхазии вечером пятницы. В настоящее время поезда курсируют по графику.

Железнодорожники в Абхазии восстановили участок, поврежденный в результате шторма, движение поездов возобновилось.

Ремонтные работы в Гагрском районе, где шторм подмыл участок подпорной стены, были завершены вечером 20 февраля. Разрушенное полотно заново отсыпали щебнем и камнем – потребовалось около 16 вагонов материала. Также вдоль пострадавшего участка были установлены 35 бетонных тетраподов.

Поезда в Абхазии курсируют по расписанию.

На время остановки движения пассажиров доставляли автомобильным транспортом.

