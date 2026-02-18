Трамп раздумывает над крупномасштабным ударом по Ирану – СМИ

Президент США Дональд Трамп, по данным американских СМИ, рассматривает возможность совершения мощного удара по иранским ядерным объектам.

США могут нанести крупномасштабный удар по ядерным объектам в Иране, такую возможность в данный момент рассматривает президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал АВС, ссылаясь на источник.

По информации источника, Трамп рассматривал несколько сценариев, по которым может развиваться ситуация с Ираном. В числе вариантов – сильный удар по ядерным объектам. Кроме того, атаку предполагается совершить по военным и правительственным объектам.

Стоит отметить, что газета The Wall Street Journal, также ссылаясь на источники, сообщила, что глава Белого Дома рассматривает возможность ограниченного удара, под которым окажутся военные и правительственные объекты Исламской Республики. Таким образом Трамп рассчитывает принудить Тегеран согласиться на выгодные для американской стороны условия ядерной сделки, не идя на полномасштабное нападение. Источники уточняли, что такой ограниченный удар может быть исполнен в течение нескольких дней.