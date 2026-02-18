Вестник Кавказа

Самолет ВВС США заметили неподалеку от границ Ирана

Карта Персидского залива
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Рядом с границами Ирана замечен самолет ВВС США. Он находится над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов.

Самолет военно-воздушных сил Соединенных Штатов вновь замечен у границ Ирана. Об этом рассказал осведомленный источник.

Он подчеркнул, что патрульное противолодочное воздушное судно Boeing P-8A Poseidon находилось над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов, передает ТАСС.

По данным источника, самолет уже более часа находится на эшелоне около 5,5 тыс. м, не используя коридоры, по которым обычно следуют гражданские самолеты. 

Как отмечается, самолет вылетел из Бахрейна и продолжает патрулировать воздушное пространство неподалеку от Ирана.

