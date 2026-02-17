Проживающие в РФ казахстанцы смогут поучаствовать в референдуме по новой конституции

Казахстанцы, проживающие в России, смогут поучаствовать в референдуме по конституционной реформе, прийдя в консульства страны в Москве, Астрахани, Казани, Омске и Санкт-Петербурге.

Граждане Казахстана, временно или постоянно проживающие на территории РФ, смогут реализовать свое право голоса на конституционном референдуме. Как уточнили в посольстве республики, для участия в плебисците будут созданы все необходимые условия.

"15 марта 2026 года согласно указу главы государства состоится республиканский референдум по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан. Граждане Республики Казахстан, достигшие 18 лет, смогут принять участие в голосовании в посольстве Казахстана в России, где будет работать избирательный участок №429"

— посольство Казахстана в Москве

В диппредставительстве уточнили режим работы московского участка для голосования: он будет доступен с семи утра до восьми вечера по местному времени. Для допуска к процедуре при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Проголосовать на референдуме смогут не только жители Москвы. Как добавили в посольстве, избирательные участки откроются также при генеральных консульствах республики в Астрахани, Казани, Омске и Санкт-Петербурге.