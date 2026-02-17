Верхний Ларс сегодня закрыт для фур

Проезд по Военно-Грузинской дороге сегодня вечером невозможен для большегрузных автомобилей – Верхний Ларс закрылся для фур из-за непогоды.

Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге закрылось сегодня для фур, рассказали в МЧС Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что причиной запрета на движение большегрузов через Верхний Ларс стала невозможность обеспечения безопасности при проезде автомобильного транспорт, а также рекомендации грузинской пограничной полиции. Фурам нельзя перемещаться на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс в обоих направлениях. Ограничения действуют с 18.25 мск и до особого распоряжения.

С грузинской стороны дорога к границе с Россией закрыта для всех видов транспорта. Ограничения действуют на участке 93-107 км трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс (Гудаури-Коби) – там повышена опасность схода лавин.

При этом на участке Млета-Гудаури транспорт едет беспрепятственно.