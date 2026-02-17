Глава Духовного собрания мусульман России поздравил верующих с началом Рамадана

Сегодня, в день начала Рамадана, было распространено поздравление Альбира Крганова с наступлением этого священного месяца.

Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов обратился к мусульманам с поздравлением в связи с наступлением священного месяца Рамадан, его текст распространила пресс-служба ДСМР.

"От имени Духовного собрания мусульман России и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступлением Рамадана – месяца милости, очищения и духовного возвышения"

– Альбир Крганов

Муфтий призвал в это благословенное время быть внимательнее к близким, оказывать поддержку семьям, попавшим в сложное положение, работать над укреплением единства общин, а также наполнить мечети не только физическим присутствием, но и активным участием, жаждой знаний и служения.

Альбир Крганов напомнил, что в пост во время священного месяца Рамадан надо воздерживаться не только от еды и воды днем, но от дурных помыслов и слов круглые сутки.

"Если язык не удержан, если сердце наполнено злобой или завистью, то внешняя форма поклонения теряет свою глубину"

– Альбир Крганов

Глава ДСМР пожелал, чтобы после месяца Рамадан верующие стали более мудрыми и терпеливыми, проявляли больше сострадания и испытывали больше ответственности перед верой и Родиной.

Рамадан в 2026 году – начало и конец

Напомним, что в 2026 году священный месяц Рамадан начался 18 февраля с закатом солнца. Он продлится по 19 марта включительно. А 20 марта мусульмане отпразднуют Ураза-Байрам.