Перспективы повышения уровня сотрудничества обсудили Россия и Иран

Глава Минэнерго России в ходе поездки в Иран встретился с секретарем Совбеза республики. Стороны поговорили о взаимодействии двух стран в современных реалиях.

В Тегеране 17 февраля прошла встреча секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и главы Минэнерго России Сергея Цивилева. Об этом написал на своих страницах в соцсетях сам Лариджани.

"Тегеран и Москва в последние годы сталкиваются со схожим давлением и ограничениями со стороны Запада, однако это давление не смогло остановить стратегическое сотрудничество двух стран"

– Али Лариджани

Он также обратил внимание на готовность руководства РФ и ИРИ продолжать повышать уровень сотрудничества.

В свою очередь, российский министр сообщил о готовности Москвы и далее взаимодействовать с Тегераном при различных условиях в разных сферах, включая в экономику и энергетику.